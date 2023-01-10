экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Китай снимает все ограничения на границе с Казахстаном и возвращается в допандемийный формат перевозок

CentralAsia (KZ) -  Комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана сообщает, что с первой декады января китайская сторона снимает ранее введенные ограничительные и карантинные меры на казахстанско-китайском участке государственной границы.

«Китайская сторона намерена принимать автотранспортные средства с возвращением в допандемийный формат перевозок с возможностью въезда транспортных средств на территорию КНР. При этом водители автотранспортных средств обязаны иметь визы, тесты ПЦР, а также их транспортные средства должны соответствовать международным стандартам», - сообщили в КГД.

Однако отмечается, что требования к характеристикам автотранспортных средств, которые ранее были установлены китайской стороной, привели к тому, что некоторые участники внешнеэкономической деятельности понесли определенные расходы по переоборудованию автотранспортных средств. В этой связи накануне руководство комитета госдоходов посетило пункт пропуска «Калжат», где провело рабочее совещание совместно с пограничной службой, местными исполнительными органами и перевозчиками. Им были даны необходимые разъяснения о порядке прохождения таможенных процедур и пересечения государственной границы.

«КГД ведет постоянный мониторинг за ситуацией на границе по таможенному контролю», - заверили в ведомстве.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com