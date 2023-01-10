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Коррумпированного сотрудника российско-монгольского АО «УБЖД» будет СИЗО на месяц

CentralAsia (MNG) -  Столичное управление полиции предоставило информацию по делу, касающемуся заместителя начальника отдела организации транспорта совместного российско-монгольского АО «УБЖД» Батдөл Сэнгээ.

«5 января текущего года антикоррупционным управлением и полицией проведена неотложная операция по основаниям и в порядке, предусмотренным Уголовно-процессуальным законом. Четыре вида валюты на сумму 7,3 млрд тугриков ( более $ 2 млн) были конфискованы из домов и квартир обвиняемого Батдөл Сэнгээ и связанных с ним лиц. Также были изъяты и другие необходимые по делу предметы, такие как свидетельства о праве собственности на шесть квартир. Кроме того, со вчерашнего дня его задержали на один месяц. В дальнейшем мы работаем над оперативным рассмотрением и решением дела», — сказал подполковник полиции Б.Ганчулуун, начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Управления криминальной полиции.

Подсудимый Батдөл Сэнгээ, фигурант дела, находится под следствием по следующим статьям Уголовно-процессуального закона:

  • 6 отмывание денег,
  • 3 уклонение от уплаты налогов,
  • 10 неосновательное обогащение,
  • 4 Взяточничество

В ходе брифинга по этому поводу были продемонстрированы видео и фото непосредственной операции в доме обвиняемого Батдөл Сэнгээ:

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