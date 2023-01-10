Нового генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова официально представили на заседании в Москве

Имангали Тасмагамбетов

CentralAsia (KZ) - Руководству секретариата ОДКБ, объединённого штаба ОДКБ, а также постоянным и полномочным представителям государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности официально представили вновь назначенного генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, сообщает БЕЛТА.

Официально бывший посол Казахстана сменил на этом посту генерала Станислава Зася из Беларуси 1 января 2023 года. Казахстанский политик уже много лет живёт в российской столице, куда был отправлен в качестве посла. В 2019 году его «ушли» на пенсию.

Беларусь с ноября прошлого года председательствует в организации. Согласно действующему порядку с января 2023 года должность генсека ОДКБ на трёхлетний период перешла к представителю Казахстана. В ноябре прошлого года единогласным решением Совета коллективной безопасности ОДКБ генсеком назначен Имангали Тасмагамбетов.

«Его назначение будет способствовать развитию Секретариата ОДКБ, решению задач, которые возлагаются на ОДКБ, прежде всего по обеспечению мира и безопасности и в региональном, и в глобальном масштабе», – сказал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Как сообщает посольство Беларуси в России, новый генсек ОДКБ собирается в ближайшее время посетить с визитом Минск.

В 2020-2022 годах генеральным секретарем ОДКБ был представитель Беларуси Станислав Зась.

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