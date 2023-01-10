Дочь экс-президента Ирана приговорили к пяти годам тюрьмы за призывы к протестам

Фаизе Хашеми

CentralAsia (CA) - В Иране за участие в протестах приговорили к пяти годам тюремного заключения Фаизе Хашеми, дочь бывшего президента страны Али Акбара Хашеми Рафсанджани. Об этом пишет иранское агентство Mehr.

«Госпожа Фаизе Хашеми после ареста была приговорена к пяти годам лишения свободы по первоначальному приговору», — написала на своей странице в Twitter адвокат дочери экс-президента Неда Шамс. Юрист отказалась комментировать решение суда, сославшись на то, что приговор будет в скором времени обжалован.

Сообщается, что 60-летняя Хашеми была арестована за подстрекательство к беспорядкам еще в сентябре, через несколько дней после смерти 22-летней иранки Махсы Амини.

Фаэзе Хашеми-Рафсанджани — дочь Али Акбара Хашеми-Рафсанджани, который руководил политическими структурами Ирана в 1989–1997 годах. Он умер в 2017 году в возрасте 82 лет.

Протесты в Иране начались в сентябре из-за гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов якобы за неправильно надетый хиджаб. Иранские силы безопасности утверждают, что девушка потеряла сознание от сердечного приступа. Ее родные считают, что она умерла после избиения. В ноябре власти вынесли первый смертный приговор, в декабре казнили одного из участников беспорядков.