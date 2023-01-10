В Кремле прокомментировали отказ Армении проводить учения ОДКБ

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Заявления Еревана о том, что Армения не собирается проводить учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), будут проясняться, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна об отказе проводить учения ОДКБ в 2023 году является «достаточно новым», поэтому члены организации будут поддерживать связь, чтобы прояснить детали позиции Еревана.

«В любом случае Армения — это наш очень близкий союзник, мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными», — заверил пресс-секретарь российского лидера.

В пресс-службе ОДКБ, в свою очередь, заявили, что учения можно провести в другом месте.

В 2023 году на территории Армении должны были пройти учения ОДКБ «Нерушимое братство-2023». Однако 10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что министерство обороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности учений «по крайней мере в этом году».

В 2022 году премьер Армении отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, объяснив это отсутствием политической оценки «агрессии» Азербайджана против территориальной целостности Армении со стороны организации. На пресс-конференции 10 января Пашинян призвал власти России исполнить обязательства относительно бесперебойной работы Лачинского коридора, по которому проходит дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом