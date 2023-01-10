экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Досрочный роспуск мажилиса Казахстана ожидается уже на следующей неделе, - КазТАГ

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане досрочный роспуск мажилиса парламента VII созыва ожидается уже на следующей неделе, сообщает информированный источник КазТАГ.

«Ожидается, что текущий состав мажилиса распустят ориентировочно 16 января», - сообщил редакции КазТАГ во вторник источник, знакомый с ситуацией.

Он пояснил, что досрочный роспуск мажилиса является главным условием для назначения внеочередных выборов в нижнюю палату парламента, которые анонсировал ранее президент Касым-Жомарт Токаев. В случае досрочного прекращения полномочий депутатов мажилиса VII созыва, выборы должны состояться ориентировочно в середине марта.

Отмечается, что на 14 января назначены выборы в сенат.

Таким образом, как сообщил ранее Токаев, до конца первого полугодия состоятся выборы в обе палаты парламента.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com