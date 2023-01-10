Досрочный роспуск мажилиса Казахстана ожидается уже на следующей неделе, - КазТАГ

CentralAsia (KZ) - В Казахстане досрочный роспуск мажилиса парламента VII созыва ожидается уже на следующей неделе, сообщает информированный источник КазТАГ.

«Ожидается, что текущий состав мажилиса распустят ориентировочно 16 января», - сообщил редакции КазТАГ во вторник источник, знакомый с ситуацией.

Он пояснил, что досрочный роспуск мажилиса является главным условием для назначения внеочередных выборов в нижнюю палату парламента, которые анонсировал ранее президент Касым-Жомарт Токаев. В случае досрочного прекращения полномочий депутатов мажилиса VII созыва, выборы должны состояться ориентировочно в середине марта.

Отмечается, что на 14 января назначены выборы в сенат.

Таким образом, как сообщил ранее Токаев, до конца первого полугодия состоятся выборы в обе палаты парламента.

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