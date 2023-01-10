Кремль назвал критерий оправданности рождественского перемирия

// РИА Новости / Наталья Селиверстова

CentralAsia (CA) - Россия встретила «циничную реакцию» Киева на предложение объявить режим прекращения огня на Рождество, но если кому-то из верующих удалось спокойно помолиться в зоне СВО, то перемирие было оправданно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно встретили циничную и необъяснимую реакцию со стороны Киева и западных лидеров», — отметил он.

На вопрос о возможности в обозримой перспективе вновь предложить Киеву перемирие Песков ответил, что это зависит от решений верховного главнокомандующего.

Пресс-секретарь добавил, что инициатива преследовала исключительно гуманитарные цели, чтобы дать православным христианам на Украине возможность посетить богослужение.

Президент России Владимир Путин объявил режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. С этим предложением к нему обратился патриарх РПЦ Кирилл. Минобороны ввело 36-часовой режим прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал предложенное Россией временное прекращение огня «прикрытием», чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение» украинских военных.