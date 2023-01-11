«Эрдэнэ» объявляет о стратегическом альянсе с Монгольской горнодобывающей корпорацией ММС

CentralAsia (MNG) - «Объединение выдающегося исследователя драгоценных металлов в Монголии с исключительным национальным партнером по добыче полезных ископаемых, чтобы раскрыть богатства района полезных ископаемых Хөндий».

Erdene Resource Development Corporation (TSX: ERD | MSE: ERDN) («Эрдэнэ» или «Компания») рада объявить о подписании Стратегического альянса и инвестиционных соглашений с Монгольской горнодобывающей корпорацией («MMC») для разработки своего золотого проекта Баян Хөндий. Этот стратегический альянс объединяет выдающегося исследователя драгоценных металлов Монголии с выдающимся национальным горнодобывающим предприятием в партнерстве, чтобы раскрыть богатства района полезных ископаемых Хөндий (Khundii Minerals District «KMD»).

Основные моменты:

MMC — крупнейшая международная горнодобывающая компания Монголии, зарегистрированная на основной площадке Гонконгской фондовой биржи (HKEx: 975).

«Эрдэнэ» владеет тремя лицензиями на добычу полезных ископаемых и лицензией на разведку в KMD на юго-западе Монголии, где находятся месторождения золота с высоким содержанием золота открытым способом, а также ресурсы серебра, меди, свинца, цинка и молибдена.

MMC инвестирует 40 миллионов долларов США в обмен на 50-процентную долю в уставном капитале монгольской дочерней компании Erdene, Erdene Mongol LLC («EM»), владеющей лицензиями на добычу полезных ископаемых Khundii и Altan Nar и лицензией на разведку в Улане посредством трехэтапной сделки.

«Эрдэнэ» сохраняет 100-процентную долю в своем крупном молибденово-медном месторождении Зуун Мод и медном проекте Хувын Хар, расположенных примерно в 30 км к востоку от Баян Хөндий и примыкающих к планируемому строительству железной дороги.

«Мы очень рады объявить о нашем Стратегическом альянсе с MMC, ведущей частной горнодобывающей компанией Монголии», — сказал г-н Питер Акерли, президент и главный исполнительный директор «Эрдэнэ». «Сочетание нашего опыта в области геологоразведки, их опыта в горнодобывающей промышленности и возможностей реализации обеспечит успех золотого проекта Баян Хөндий и расширение района минералов Хөндий на благо всех заинтересованных сторон. Этот альянс преображает нашу компанию, открывая четкий путь к раскрытию богатств района минералов Хөндии».

«Мы рады сотрудничать с «Эрдэнэ» в геологоразведочных работах и финансировать дальнейшее развитие их проектов в Монголии», — сказал д-р Батцэнгэл Готов, исполнительный директор и генеральный директор MMC. «Наше партнерство будет иметь важное значение для открытия новых возможностей для монгольского горнодобывающего сектора, что еще больше увеличит вклад отрасли в экономику».

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