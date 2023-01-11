Специалист ЦБ Монголии дал прогноз инфляции в Монголии на 2023 год

CentralAsia (MNG) - Директор отдела экономического анализа и политики Департамента денежно-кредитной политики Банка Монголии Б.Цэнд-Аюуш дал следующую информацию.

«По состоянию на декабрь прошлого года инфляция снизилась до 13,2 процента по стране и 12,9 процента в городе Улан-Батор. Она снизилась на 16,9-3,7 процентных пункта по сравнению с пиковым показателем июня прошлого года.

Вероятно, этому способствовал ряд факторов. Улучшения в транспортной логистике способствуют снижению инфляции, обусловленной затратами.

Не только в Монголии, но и центральные банки во всем мире проводят жесткую политику направленную на сдерживание быстрого роста цен. В случае Монголии учетная ставка в начале 2022 года составляла 6 процентов, но на сегодняшний день она увеличилась до 13 процентов. Денежная масса растет на 0,3 процента.

Иностранные цены и валюты имеют большое влияние на инфляцию. Не только в Монголии, но и в мире инфляция медленно снижается. Например, быстро падают цены на продукты питания и нефтепродукты.

Неопределенность в отношении будущих перспектив инфляции очень высока. В глобальной экономике цепочка поставок и поставки продуктов питания и товаров в значительной степени зависят от международных отношений, происходящих во всем мире. Если неопределенность влияет, цены могут вырасти. Однако, если дополнительные шоки не поступят извне, ожидается, что уровень инфляции будет медленно снижаться в течение 2023 года».

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