В Монголии насчитывалось более 70 миллионов голов скота на 200 тысяч скотоводов

CentralAsia (MNG) - Всего в этом году учтено 71,1 млн голов скота от 200,1 тыс. семей пастухов. А это равняется 122,5 миллионам овец. В хозяйственный оборот введено 20,0 млн голов скота.

Согласно рекомендации Национального совета по безопасности пищевых продуктов, рекомендации №03 от 03.10.2022 г., разрешено экспортировать 8,0 тыс. тонн говядины-сырца, 5,0 тыс. тонн термически обработанной говядины, а также сырой и термически обработанной конины, баранины и козлятины были одобрены без ограничений на основе политики соглашения.

По состоянию на 31.12.2022 г. произведено 6,9 тыс. тонн конины, 144,5 тыс. тонн говядины, 3,9 тыс. тонн баранины и козьего сырья, 5,0 тыс. тонн мясных полуфабрикатов, 252,0 тыс. тонн субпродуктов, всего 16,1 тыс. тонн мяса и по -продукция на сумму 50,6 млн долларов США было экспортировано в Китай, Россию, Японию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Иран, ОАЭ, Катар, Гонконг и Вьетнам.

Экспорт живого скота начался в октябре, и по состоянию на 31 декабря было экспортировано 23100 овец, 5392 коз и 11 лошадей на общую сумму 28503 голов на сумму 2,4 млн долларов США.

В соответствии с Постановлением Правительства № 174 от 2022 года с целью резервирования мяса для городских районов было принято решение о выдаче кредитов в размере 130,0 млрд тугриков сроком на 1 год и годовой процентной ставкой 3 процента предприятиям, занимающимся переработкой и поставкой мясного скота. В настоящее время кредиты на сумму 53,3 миллиарда тугриков были выданы через KHAN Bank и TDB.

Что касается провинций, то в бюджете выделено 1,1 млрд тугриков на резервирование 2,5 тыс. тонн мяса.

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