Первое здание почты и связи в Улан-Баторе возвращено в собственность государства

CentralAsia (MNG) - В 1914 году первый премьер-министр Монголии чингизид, Сайн-Нойон-хан Төгс-Очирын Намнансурэн установил телефонную станцию ​​в зеленом доме, расположенном с северо-западной стороны нынешнего дворца Борцов (Бөхийн Өргөө), в районе Баянзурх.

Төгс-Очирын Намнансурэн (1878 — апрель 1919) — предпоследний Сайн-Нойон-хан, первый глава правительства Богдо-хана (премьер-министр) Автономной Монголии; после отмены должности в 1915 году — военный министр.

Здание было построено в 1913 г., а в 1914 г. была завершена западная пристройка и установлена ​​первая телефонная станция. Широко известно как первое здание Железнодорожного телефонного комитета, или первое здание Почты. С июля 1921 по В 1998 году в историческом месте разместился музей Почты.

Однако с 2000 года частная компания незаконно управляла рестораном и продуктовым магазином в здании. На сегодняшний день дом обращен в собственность государства в соответствии с законодательством.

Здание по постановлению Баянзурхского районного суда А-1/2392 от 6 декабря 2022 года передано Министерству электронного развития и связи.

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