В 2022 году импорт Монголии увеличился за счет ввоза товаров, относящихся к группе автомобилей и электроприборов

CentralAsia (MNG) - В 2022 году импорт Монголии увеличился на 1,8 миллиарда долларов, в основном за счет импорта товаров, относящихся к группе автомобилей и электроприборов.

В прошлом году в Монголию было ввезено товаров и сырья на сумму 8,7 млрд долларов США.

По данным Главного таможенного управления, это на 1,8 миллиарда долларов США или 27,2 процента больше, чем в 2021 году.

На рост импорта в основном повлиял импорт следующих видов товаров:

Готовые пищевые продукты

Минеральные продукты

Древесина и изделия из дерева

Основной металл и изделия из него

Автомобили, машины, механическое оборудование и запчасти, электроприборы, товары, относящиеся к их группе запасных частей.

Что касается импортных товаров, то 95,8 процента торговли оплачивается в иностранной валюте.

Глядя на приведенную выше инфографику, импорт бензина, который является основным импортным продуктом Монголии, увеличился на 18,8 процента до 680,4 тысячи тонн в 2022 году по сравнению с тем же периодом 2021 года, а импорт легковых автомобилей увеличился на 18,8 процента до 65 612 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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