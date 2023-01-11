Кредит в размере $29,5 млн пойдет на реализацию проекта «Умное правительство-2» Монголии

CentralAsia (MNG) - От имени правительства Монголии министр финансов Жавхлан Болд и представитель Всемирного банка Андрей Михнев, представитель Всемирного банка в Монголии, подписали соглашение о специальных правах заимствования в размере 29,5 млн долларов для проекта «Умное правительство-2».

Реализация этого проекта важна не только для продвижения реализации Государственной политики восстановления производительности Политики нового возрождения, но также расширяет и развивает систему государственных электронных услуг и внедряет общее облачное решение для подключения всех уровней государственных организаций. Кроме того, увеличение мощности Национального центра данных, комплексное обновление инфраструктуры электронной цифровой подписи, обеспечение кибербезопасности, а также наращивание цифровых решений, таких как ускорение обмена электронными документами государственных организаций, даст возможность оказывать быстро и доступно предоставлять госуслуги гражданам.

Успешно реализован первый этап проекта «Умное правительство-1», в результате чего 665 услуг 62 государственных организаций и 1016 услуг в сельской местности переведены в электронный вид в Единой системе государственной платформы услуг, оказаны услуги более чем 103 000 граждан в электронном виде, активировав систему наземной умной связи.

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