В украинской Буче сообщили об открытии при поддержке Казахстана «юрты несокрушимости». МИД РФ отреагировал

CentralAsia (KZ) - Благодаря поддержке граждан Казахстана, посольства Казахстана в Украине и народного депутата Украины, председателя депутатской группы межпарламентских связей с Казахстаном Сергея Нагорняка 6 января в Буче Киевской области открыли «Юрту несокрушимости». Об этом сообщил секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский.

«Символично, что именно в Буче был установлен первый в стране пункт обогрева, который передали для поддержки жителей города. Спасибо казахстанскому народу и бизнесменам за поддержку!» – написал Шаправский в Facebook.

Объект появился на улице Олексы Тихого. «Юрта несокрушимости» будет служить пунктом обогрева для жителей города во время блэкаута.

Юрту установили в микрорайоне, который больше всего пострадал от военных действий, говорится в сообщении.

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В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала МИД Казахстана прокомментировать установку «юрты несокрушимости» в Буче.

«Обратили внимание официальных представителей Казахстана на появившиеся в интернете сообщения. Нас заверили, что тиражируемая в некоторых СМИ информация не соответствует действительности и власти республики здесь ни при чём. Оснований не доверять близким партнёрам у российской стороны нет. Вместе с тем во избежание дальнейшего раскручивания этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнёрству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях», – сказала Захарова.

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