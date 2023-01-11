Зеленский лишил гражданства Медведчука

Виктор Медведчук

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Виктора Медведчука и еще троих бывших депутатов — Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Об этом украинский президент сообщил в своем вечернем видеообращении.

«На основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с конституцией нашей страны я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича»,— заявил Зеленский.

Виктор Медведчук известен в СМИ как кум российского президента Владимира Путина. Он был депутатом Верховной рады и главой украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В Украине Медведчуку грозило до 15 лет лишения свободы за госизмену. Он был передан России в результате обмена 22 сентября.

Бывшему народному депутату от партии «Оппозиционный блок» Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене, как и Медведчуку, в 2021 году. Он также фигурирует в деле о незаконном обогащении. По версии США, Козак участвовал в «контролируемой российским правительством деятельности» по дестабилизации ситуации в Украине.

Андрей Деркач — бывший депутат Верховной рады от «пророссийской» Партии регионов — в декабре 2022-го был признан США агентом России. В Украине его также обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении.

Ренату Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене в октябре этого года. В прошлом он был заместителем секретаря СНБО Украины и кандидатом в президенты страны. Украинские спецслужбы обвинили его в размещении в СМИ пропагандистских материалов в ущерб Украине.