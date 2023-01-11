Казахстан вошел в тройку лидеров по ущербу экономике от отключений интернета, - рейтинг

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CentralAsia (KZ) - Казахстан вошел в тройку лидеров по ущербу экономике от отключений интернета в 2022 году, сообщает Tpo10VPN.com.

По данным сайта, Казахстан занял третье место из 23 стран, которым отключение обошлось в самые большие суммы. Первую строчку в индексе занимает Россия, там отключения обошлись в $21,59 млрд. На втором месте Иран с $773 млн. Казахстану отключения обошлись в $410,3 млн, затронули 16 млн 106 тыс. 250 пользователей и продлились в общей сложности 144 часа. При этом в 2019 году Казахстан занял 18-ю строчку с $2,6 млн, а в 2020 и 2021 не вошла в индекс.

Пятую строчку занимает Узбекистан, которому отключения интернета обошлись в $219,7 млн, на 10-м месте – Туркменистан ($29 млн), на 19-м – Таджикистан ($2,1 млн). Другие пост-советские страны в индекс не вошли.

Полный рейтинг:

1. Россия - 21,59 млрд долларов,

2. Иран - 773 млн долларов,

3. Казахстан - 410,3 млн долларов,

4. Мьянма - 241,4 млн долларов,

5. Узбекистан - 219,7 млн долларов,

6. Индия - 184,3 млн долларов,

7. Эфиопия - 145,8 млн долларов,

8. Нигерия - 82,7 млн долларов,

9. Куба - 30,9 млн долларов ,

10. Туркменистан - 29 млн долларов,

11. Турция - 19,2 млн долларов,

12. Судан - 17,8 млн долларов,

13. Буркина-Фасо - 12,6 млн долларов,

14. Сирия - 12,6 млн долларов,

15. Алжир - 8 млн долларов,

16. Шри-Ланка - 3,4 млн долларов,

17. Афганистан - 2,5 млн долларов,

18. Гаити - 2,3 млн долларов,

19. Таджикистан - 2,1 млн долларов,

20. Зимбабве- 1,6 млн долларов,

21. Пакистан - 0,9 млн долларов,

22. Сьерра-Леоне - 0,3 млн долларов,

23. Сомалиленд - 0,1 млн долларов.

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