Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы времен холодной войны, - Foreign Policy

CentralAsia (CA) - Турция в ноябре 2022 года передала Украине кассетные артиллерийские боеприпасы, изготовленные во времена холодной войны, сообщает Foreign Police со ссылкой на американских и европейских чиновников. Издание отмечает, что Киев долгое время пытался добиться таких боеприпасов от США, но получил отказ.

Речь идет об усовершенствованных конвенционных боеприпасах двойного назначения (Dual-purpose improved conventional munitions, DPICM), которые были произведены в Турции по соглашению с Соединенными Штатами, пишет издание. Они предназначены для уничтожения бронетехники. При этом США в соответствии с законодательством не могут экспортировать DPICM из-за «высокого уровня брака».

Как пишет FP, Анкара в течение нескольких месяцев пыталась скрыть их передачу Киеву. «После того, как США отказали [Украине] в доступе к кассетным боеприпасам, Турция стала единственным местом, где они могли их получить. Это показывает, что, хотя Турция в некоторых отношениях сближается с Россией, она действительно оказывает Украине существенную военную поддержку», — сказал один из собеседников.

Посольство Турции в Вашингтоне и Минобороны Украины не ответили на запросы Foreign Policy.

Турция, как и США, не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам, международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление. Эксперты, опрошенные FT, опасаются, что их применение может усугубить проблему с разминированием территорий Украины в будущем: кассетные боеприпасы хаотично разлетаются при выстреле, а также часто не разрываются, указывает издание. 8 января украинский премьер Денис Шмыгаль говорил, что общая площадь созданных в стране в ходе военных действий минных полей достигла 250 тыс. кв. км.