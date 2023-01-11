МИД Казахстана прокомментировал «юрту несокрушимости» в украинской Буче

CentralAsia (KZ) - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в кулуарах заседания правительства прокомментировал претензии МИД РФ к Казахстану по поводу установки «юрты несокрушимости» в украинском городе Буче. По словам спикера, это была частная инициатива, в которой МИД РК не видит никакой проблемы.

«Юрта – это традиционное жилище кочевников, оно легко собирается и переносится на новое место. Юрта экологически чистая, наверное, поэтому у казахстанских бизнесменов выбор пал на этот вид жилья. Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Ни комментировать, ни запрещать мы не можем. Посольство в этом не участвовало», – сказал Айбек Смадияров.

Представитель МИД РК подчеркнул, что не видит в акции казахстанских меценатов ничего предосудительного. Он напомнил, что в Казахстане проживают около 300 тысяч украинцев, в Украине также есть крупная казахская диаспора. Казахский и украинский народы поддерживают давние отношения и помогают друг другу.

«Проблемы не видим, юрта как юрта. Мы гордимся, что у нас есть юрта», – заключил Айбек Смадияров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала установку «юрты несокрушимости» в украинской Буче. Она призвала казахстанский МИД дать официальные разъяснения по этому вопросу «во избежание дальнейшего раскручивания этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнёрству».

«Юрту несокрушимости» в украинской Буче установили казахстанские бизнесмены и представители диаспоры. Это пункт, где жители города могут зарядить свои электронные устройства и погреться во время блэкаута. Юрту установили в той части Бучи, которая сильнее всего пострадала в результате военных действий, сообщал секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский.

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