Экспорт достиг беспрецедентной отметки в 12,5 млрд долларов, — Минфин Монголии

CentralAsia (MNG) - На заседании правительства сегодня /11.01.2023/ Минфин представил исполнение бюджета на 2022 год.

Министр финансов Жавхлан Болд сообщил, что дефицит государственного бюджета сократился, а баланс бюджета улучшился на 1,4 трлн тугриков.

Он продолжил: «На улучшение сальдо бюджета на 2022 год и сокращение дефицита в основном повлияли следующие макропоказатели.

Во-первых, экономический рост. Мы ожидали, что к концу года экономический рост составит от 2,6 до 3 процентов, но общий рост на конец года достиг 4 процентов. Это означает, что после экономического спада на -4,6% в 2020 году в 2021 и 2022 годах наблюдался последовательный экономический рост.

Также дефицит бюджета, который должен был составить 2,4 трлн тугриков, сократился до 979,3 млрд тугриков.

Сумма экспорта. Экспорт достиг беспрецедентных 12,5 миллиардов долларов.

Импорт также несколько увеличился. Однако разница в 3,8 млрд, или улучшение нашего торгового баланса, оказало существенное влияние на экономический рост и сокращение бюджетного дефицита в этом году.

Также уголь является крупнейшим экспортным товаром в натуральном выражении. В мае прошлого года при пересмотре бюджета экспорт угля был пересмотрен до 18 млн тонн к концу года, но по состоянию на 31 декабря 2022 года вместо 18 было экспортировано 31,7 млн ​​тонн угля. Это также оказало большое влияние на увеличение доходов бюджета и валютных поступлений».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения