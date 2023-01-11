Пиковый период доходов от подземного рудника Оюу-Толгой начнется с 2028 года, — глава минфин

CentralAsia (MNG) - Сегодня /11.01.2023/ Министр финансов Жавхлан Болд дал следующую краткую информацию о строительстве подземного рудника Оюу-Толгой.

«Подземный рудник Оюу-Толгой — это то, чего мы ждем. Год назад, когда обсуждалось постановление в парламенте, крайним сроком был июнь 2023 года. Когда я вчера встречался с соответствующими людьми, они сказали, что усердно работают над продлением срока. Если возможно, они работают над тем, чтобы запустить подземный рудник к апрелю.

Но начиная с этого времени, доход в этом году не будет огромным. Пиковый период доходов от подземной добычи начинается в 2028 году. Его планируется постепенно увеличивать с каждым годом», — сказал он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения