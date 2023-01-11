Обменялись мнениями по организации монголо-турецкого туристического форума

CentralAsia (MNG) - В связи с решением правительства Монголии объявить 2023-2025 годы «Годами посещения Монголии» в сотрудничестве с правительством Турции будут организованы мероприятия по популяризации культуры, истории и туризма посредством автопробегов.

Министр окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции в Монголии Зафера Атеш и обменялась мнениями по этому вопросу. В ходе встречи министр Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий выразил благодарность за поддержку в организации визита министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя в Монголию и заключении соглашения о код-шеринге между MIAT Mongolian Airlines и Turkish Airlines.

Планируется организовать автопробег Дунай-Орхон и туристический форум Монголия-Турция.

Стороны также обменялись мнениями о проведении в этом году в Монголии туристического форума Монголия-Турция и договорились о совместной организации автопробега дружбы и мира Восток-Запад, который пройдет по территории Монголии в 2023 году. Автопробег, который проходит от Дуная через Орхон, проводится с 2009 года. На данный момент в последних 16 ралли приняли участие 9000 автогонщиков. Его цель заключается в продвижении и рекламе культуры, истории и туризма стран, через которые проходит ралли.

В завершение встречи министр Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий передал послу приглашение на Азиатско-тихоокеанскую встречу высокого уровня по загрязнению воздуха. Эта встреча высокого уровня состоится в Улан-Баторе 2-3 марта 2023 года в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН.

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