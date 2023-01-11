Казахстан заявил о поддержке Россией транзита нефти в Германию

CentralAsia (KZ) - Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что Россия поддержала транзит в Германию казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба».

«Мы ждали официального подтверждения от коллег из Российской Федерации, потому что пропуск через их границу. Устное подтверждение мы получили, я думаю, не будет проблем. Пока устно есть, письменно еще нет», — сказал Акчулаков.

По его словам, Казахстан может поставлять ФРГ до 1,5 млн тонн нефти в год. «Но максимально, что мы можем выдать, — 6 млн тонн в год», — сказал Акчулаков.

В декабре 2022 года сообщалось, что за 2023 год Казахстан планирует поставить ФРГ 1,2 миллиона тонн сырья. О том, что Россия готова одобрить заявку Казахстана на транспортировку нефти в Германию, говорил и российский вице-премьер Александр Новак.

Также Акчулаков пояснял, что основным маршрутом для экспорта нефти в 2023 году для Казахстана остается нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума.

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