Талибы решили закрыть салоны красоты для женщин в Афганистане, - «Аль-Арабия»
- Азия и мир, общество
- 15:26, 11 января 2023
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CentralAsia (CA) - Правительство «Талибана» распорядилось закрыть все салоны красоты для женщин в стране в течение десяти дней. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. По их данным, талибы также запретят женщинам работать в торговых центрах.
Талибы пришли к власти в Афганистане в 2021 году, они обещали не ограничивать права женщин. За это время женщинам запретили получать школьное и высшее образование, работать в ряде отраслей, посещать общественные места без сопровождения мужчин. Для женщин также ввели обязательное ношение бурки, которая полностью закрывает голову и тело.
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