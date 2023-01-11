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Талибы решили закрыть салоны красоты для женщин в Афганистане, - «Аль-Арабия»
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  Правительство «Талибана» распорядилось закрыть все салоны красоты для женщин в стране в течение десяти дней. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. По их данным, талибы также запретят женщинам работать в торговых центрах.

Талибы пришли к власти в Афганистане в 2021 году, они обещали не ограничивать права женщин. За это время женщинам запретили получать школьное и высшее образование, работать в ряде отраслей, посещать общественные места без сопровождения мужчин. Для женщин также ввели обязательное ношение бурки, которая полностью закрывает голову и тело.

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