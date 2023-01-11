Бывший министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов возглавил МИЦА

Глава МИД РУз Владимир Норов

CentralAsia (UZ) - Бывший министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов назначен директором международного института Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба МИЦА.

Распоряжение о назначении Норова президент страны Шавкат Мирзиёев подписал 30 декабря. Ранее должность главы института занимал Анвар Насиров.

МИЦА был создан по предложению главы Узбекистана в 2020 году. Это – «единственное в регионе государственное научно-исследовательское учреждение, занимающееся междисциплинарными исследованиями цивилизационного многообразия и современных процессов устойчивого развития в Центральной Азии», говорится на сайте института.

Сотрудники МИЦА занимаются изучением основных тенденций современных внешнеполитических, внутриполитических и социально-экономических процессов, протекающих в странах Центральной Азии, выработкой предложений к стратегическим программным документам по углублению сотрудничества Узбекистана с соседними государствами, исследованием историко-культурного наследия региона.

Владимир Норов возглавил МИД в конце апреля 2022 года – в качестве исполняющего обязанности министра. В сентябре утвержден, в конце декабря — освобожден от должности. Исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана назначен Бахтиёр Саидов, занимавший до этого пост министра народного образования.