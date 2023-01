Восемь самолетов и три военно-морских корабля КНР вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня

CentralAsia (CA) - Китайские самолеты вошли в юго-западную зону противовоздушной обороны Тайваня. Об этом сообщило министерство национальной обороны Тайваня на странице в Twitter.

Ведомство проинформировало, что восемь самолетов и три военно-морских корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в зону противовоздушной обороны острова.

По данным Минобороны Тайваня, их вооруженные силы следят за ситуацией и поручили самолетам CAP, кораблям ВМФ и наземным ракетным комплексам реагировать на эти действия.

Министерство национальной обороны заявило, что два из обнаруженных самолетов - Су-30 и Y8-EW - пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальной буферной зоны, отделяющей Тайвань от материкового Китая, и вошли в юго-западную опознавательную зону ПВО Тайваня.

8 PLA aircraft and 3 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/xgn0NH7ctz