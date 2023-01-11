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Восемь самолетов и три военно-морских корабля КНР вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Китайские самолеты вошли в юго-западную зону противовоздушной обороны Тайваня. Об этом сообщило министерство национальной обороны Тайваня на странице в Twitter.

Ведомство проинформировало, что восемь самолетов и три военно-морских корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в зону противовоздушной обороны острова.

По данным Минобороны Тайваня, их вооруженные силы следят за ситуацией и поручили самолетам CAP, кораблям ВМФ и наземным ракетным комплексам реагировать на эти действия.

Министерство национальной обороны заявило, что два из обнаруженных самолетов - Су-30 и Y8-EW - пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальной буферной зоны, отделяющей Тайвань от материкового Китая, и вошли в юго-западную опознавательную зону ПВО Тайваня.

Это четвертый случай за последнюю неделю, когда китайские военные пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

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