Паспорта Узбекистана и Туркменистана оказались слабейшими в Центральной Азии, - рейтинг

CentralAsia (TM) - В новом Индексе паспортов мира, опубликованном компанией Henley&Partners в начале 2023 года, Узбекистан и Туркменистан оказались слабейшими среди стран Центральной Азии.

Так, Узбекистан делит 88-ю строчку с Буркина-Фасо. Гражданам этих двух стран доступны для безвизового посещения 59 государств. В том числе для узбекистанцев открыта Монголия, которая ввела безвизовый режим с республикой в 2022 году.

Туркменистан занимает 94-е место наряду с такими странами как Иордания, ЦАР, Египет и Гвинея-Бисау. Без оформления виз туркменистанцы имеют возможность посетить 53 страны. Отметим, что республика несколько ухудшила позиции в рейтинге после отмены безвизового режима с Турцией.

Лидером рейтинга среди центральноазиатских стран уже несколько лет остается Казахстан, который пока занимает 73-ю строчку в рейтинге. Казахстанцам в безвизовом режиме доступны 76 стран.

Кыргызстан располагается на 83-м месте, гражданам этой республики без лишней бюрократической волокиты доступны для посещения 64 государства.

Таджикистан лишь немногим опережает Узбекистан, занимая 87-е место в рейтинге. Таджикистанцы могут без виз посетить 60 стран.

Сильнейшим, согласно рейтингу, является паспорт Японии: гражданам этой страны в безвизовом режиме доступны 193 государства. Вторую строчку делят Сингапур и Южная Корея. Жители этих стран без оформления виз могут побывать в 192 государствах.

Паспорт Афганистана остается слабейшим в мире и занимает последнее место в рейтинге. Афганцам доступны лишь 27 стран. Немногим лучше дела с паспортами Ирака и Сирии: граждане этих стран могут не оформлять визы при посещении 29 и 30 государств соответственно.

Ухудшила свое положение в рейтинге и Россия — после того, как безвизовый режим для россиян отменила Северная Македония. Теперь граждане РФ могут посетить без виз 118 стран.

Индекс паспортов от H&P публикуется с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу данных в области путешествий. В Индексе документы ранжируются исходя из того, в какое количество стран мира их обладатели могут въехать без предварительного получения визы.