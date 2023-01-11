Талибы опровергли сообщения о закрытии салонов красоты в Афганистане

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CentralAsia (CA) - Сообщения средств массовой информации о том, что радикальное движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане в августе 2021 года, приняло решение закрыть салоны красоты, не соответствуют действительности. Об этом заявил глава политического офиса талибов в Дохе Мохаммад Сухейль Шахин, сообщает ТАСС.

«Это неправда, соответствующие власти опровергают это утверждение», — сказал Шахин.

Ранее, 10 января, саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на свои источники сообщил, что руководство талибов распорядилось закрыть в Афганистане салоны красоты для женщин. По сведениям телеканала, сформированное талибами временное правительство Афганистана установило десятидневный срок, после которого салоны должны прекратить работу. Кроме того, утверждается, что радикалы запретили девушкам работать в торговых центрах.

С приходом к власти в 2021 году талибы ввели ограничения, соответствующие, по их мнению, исламским ценностям. В частности, они существенно ограничили возможности трудоустройства женщин, запретили показывать драматические фильмы и передачи с участием актрис, а также запретили девочкам старше 12 лет посещать школы.

В декабре прошлого года талибы приостановили занятия для девушек в афганских вузах, ввели запрет на присутствие в университетах представительниц профессорско-преподавательского состава, распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали волну критики со стороны ряда иностранных государств и международных организаций, включая ООН.