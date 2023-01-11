ООН озвучила число погибших мирных жителей в Украине

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CentralAsia (CA) - Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 11 января, обновило статистику по жертвам украинского конфликта среди мирного населения. С 24 февраля по 9 января, по данным управления, погибли 6952 мирных жителя (в том числе 431 ребенок). Ранения получили 11 144 человек (в том числе 810 детей).

Среди погибших: 2758 мужчин, 1857 женщины, 176 девочек, 220 мальчиков. Также среди них 35 детей и 1906 взрослых, чей пол неизвестен. Среди раненых: 2425 мужчины, 1739 женщин, 234 девочки, 322 мальчика. Пол раненых 254 ребенка и 6170 взрослых также неизвестен.

В Донбассе — 4078 убиты, 5710 ранены. На территориях Донбасса, подконтрольных Украине, 3587 убитых и 4053 раненых. В регионах, которые контролирует армия России — 491 убиты и 1657 ранены.

В докладе управления отмечается, что больше всего случаев гибели зафиксировано вследствие применения оружия «взрывного действия с широким радиусом поражения». Речь идет о тяжелой артиллерии, реактивных системах залпового огня, ракетных ударах.