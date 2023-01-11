В Астане заявили об отсутствии официальных предложений о газовом союзе

CentralAsia (KZ) - Казахстан пока не получал официальных предложений о создании «тройственного газового союза» с Россией и Узбекистаном. Об этом заявил премьер-министр страны Алихан Смаилов, передает informburo.kz.

«Мы в настоящий момент официальных предложений по созданию тройственного газового союза не получали. Соответственно, когда получим, тогда и будем рассматривать», — рассказал Смаилов.

При этом он рассказал, что в настоящиймежду Москвой и Астаной проходят переговоры по сотрудничеству в газовой сфере. На ближайшее время запланирован очередной раунд переговоров с «Газпромом», добавил Смаилов.

Тема создания тройственного газового союза впервые была затронута в ноябре на встрече президентов России и Казахстана. Целью договора должно стать координирование действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана, пояснял пресс-секретарь лидера Казахстана Руслан Желдибай.

Через территорию Узбекистана и Казахстана еще с советских времен проложена газопроводная система Центральная Азия — Центр (из Туркменистана в Россию). Основной газопровод включает две ветки, а также несколько разветвлений. Его мощность — 40–50 млрд куб. м в год.

Как рассказали в Кремле, предложенный президентом России проект тройственного газового союза с Казахстаном и Узбекистаном предполагает создание координационного механизма и развития инфраструктуры потребления и транспортировки газа как для внутренних, так и для внешних рынков. При этом инициативу пока все еще предстоит обсуждать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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