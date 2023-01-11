Минобороны России сообщило, что десантники блокировали Соледар с двух сторон

СОЛЕДАР. ФОТО DW

CentralAsia (CA) - Российские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали Соледар с севера и юга, штурмовые отряды ведут бой в городе, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе"», - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, в результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, российские военные нанесли удар по командно-наблюдательному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Бахмута.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Артемовск Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ», - сказал Конашенков.

По его словам, в районе города Бахмут и города Дзержинск Донецкой народной республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

Российские военные сбили украинский истребитель Су-27 над территорией ДНР, также сообщил в ходе брифинга Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Попов Яр Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, также за сутки российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено в воздухе два украинских беспилотника в ДНР и ЛНР.

«Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Дебальцево, Енакиево (ДНР) и Картамышево (ЛНР). В районе населенного пункта Брянка (ЛНР) сбита американская противорадиолокационная ракета HARM», - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков заявил, что всего с начала проведения военной операции в Украине уничтожен 371 самолет, 200 вертолетов, 2 868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, а также 7 473 танка и других боевых бронемашин.

Соледар находится примерно в 75 км к северу от Донецка и примерно в 10 км севернее города Бахмут.