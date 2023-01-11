Зеленский приехал во Львов. Фото

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 января, прибыли во Львов, где провел совещание относительно ситуации с безопасностью в северо-западных областях Украины, а также почтил память умерших украинских военных. Церемония прошла на Марсовом поле Лычаковского кладбища. В его центральной части с апреля 2022 года хоронят военнослужащих.

В офисе украинского президента сообщили, что во время рабочей поездки на Львовщину Зеленский провел координационное совещание о состоянии обеспечения охраны государственной границы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях Украины.

В частности, речь шла об оперативной обстановке на границе с Беларусю. Кроме того, была заслушана информация о контрдиверсионных мероприятиях на соответствующих территориях.

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