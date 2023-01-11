Глава Генштаба Валерий Герасимов назначен командующим силами «спецоперации»

CentralAsia (KZ) - Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
11 января министр обороны России Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства «специальной военной операцией».
Заместителями Герасимова стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Алексей Ким.
«Повышение уровня руководства Специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)», - говорится в сообщении Минобороны.