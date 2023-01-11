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Глава Генштаба Валерий Герасимов назначен командующим силами «спецоперации»
Валерий Герасимов
Валерий Герасимов

CentralAsia (KZ) -  Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

11 января министр обороны России Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства «специальной военной операцией».

Заместителями Герасимова стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Алексей Ким.

«Повышение уровня руководства Специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)», - говорится в сообщении Минобороны.

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