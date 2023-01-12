Зарубежные музыканты выступят в «Астана Опера» под управлением монгольского дирижёра Мөнхбаяр Эрдэнэбаатар

CentralAsia (MNG) - «Астана Опера» соберет внушительный состав приглашенных музыкантов из Японии, Монголии, Израиля и Эстонии на Венский фестиваль классической музыки, одно из немногих крупных культурных событий, которое пройдет в Астане в январе этого года, начиная с 13 января.

В программе фестиваля классической музыки прозвучат произведения великих композиторов венской школы, каждый из которых отличается своим неповторимым стилем: возвышенная красота Гайдна, необыкновенные мелодии Моцарта и сила Бетховена.

«В основе этого фестиваля лежит желание музицировать и разделить радость творчества со всеми поклонниками классического искусства. Гайдн, Моцарт и Бетховен – основоположники жанра классической симфонии. Поэтому возвращение к истокам абсолютно необходимо для роста любого оркестра, а также для развития любого дирижера», — сказал Абзал Мухитдин, художественный руководитель фестиваля и его идейный вдохновитель.

Премьера откроется концертом первой скрипки «Астана Опера» Багдата Абильханова в сопровождении симфонического оркестра оперного театра под управлением монгольского дирижера Мөнхбаяр Эрдэнэбаатар.

В последующие вечера в прозрачной акустике Камерного зала Куляш Байсеитовой оркестром будут управлять эстонский маэстро Ханно Мёльдеркиви, израильский дирижер Арик Гольдштейн, а гостем заключительного концерта фестиваля 7 февраля маэстро Коки Гонгуи Ян из Японии.

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