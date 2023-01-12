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Монголия была выбрана местом проведения азиатского региона ЧМ по CS:GO The BLAST.tv Paris Major

CentralAsia (MNG) -  Мероприятия RMR вернулись в регионы в этом году после того, как оба CS: GO Major Америки были проведены в Европе в прошлом году. 11 января на пресс-конференции были представлены локации BLAST.tv Paris Major. Первый CS: GO Major 2023 года по CS:GO вернет RMR в свои региональные локации.

События RMR — региональные крупные рейтинговые события — являются квалификационными событиями для CS: GO Major. Каждый год при поддержке Valve проводится два крупных турнира по CS:GO, являющихся воплощением конкурентной борьбы в Counter-Strike.

Одним из часто задаваемых вопросов после анонса BLAST.tv Paris Major было место проведения мероприятий RMR. События RMR 2021 года — PGL Stockholm Major и IEM Rio Major — не проводились в соответствующих регионах. Американский RMR для обоих событий проходил в Стокгольме и Бухаресте соответственно.

События BLAST.tv Paris Major RMR пройдут в трех разных городах, каждый из которых представляет местный центр для своих регионов.

Где будут проходить мероприятия BLAST.tv Paris Major RMR?

  • Americas RMR — Монтеррей, Мексика
  • Asia RMR — Улан-Батор, Монголия
  • European RMR — Копенгаген, Дания

Мы впервые увидим события RMR в этих странах. Точные даты RMR еще не обнародованы. Поскольку майор стартует 8 мая, события RMR должны состояться примерно в середине апреля 2023 года.

Место проведения этапов Challengers и Legends пока не подтверждено.

В конце прошлого года Valve внесла некоторые изменения в систему RMR с новой системой рейтинга CS: GO, начиная с BLAST.tv Paris Major. Лучшие команды в каждой из трех региональных турнирных таблиц получат приглашения на закрытые отборочные турниры. На момент написания статьи G2, Team Liquid и Lynn Vision имели высшие баллы в своих регионах.

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