Монголия была выбрана местом проведения азиатского региона ЧМ по CS:GO The BLAST.tv Paris Major

CentralAsia (MNG) - Мероприятия RMR вернулись в регионы в этом году после того, как оба CS: GO Major Америки были проведены в Европе в прошлом году. 11 января на пресс-конференции были представлены локации BLAST.tv Paris Major. Первый CS: GO Major 2023 года по CS:GO вернет RMR в свои региональные локации.

События RMR — региональные крупные рейтинговые события — являются квалификационными событиями для CS: GO Major. Каждый год при поддержке Valve проводится два крупных турнира по CS:GO, являющихся воплощением конкурентной борьбы в Counter-Strike.

Одним из часто задаваемых вопросов после анонса BLAST.tv Paris Major было место проведения мероприятий RMR. События RMR 2021 года — PGL Stockholm Major и IEM Rio Major — не проводились в соответствующих регионах. Американский RMR для обоих событий проходил в Стокгольме и Бухаресте соответственно.

События BLAST.tv Paris Major RMR пройдут в трех разных городах, каждый из которых представляет местный центр для своих регионов.

Где будут проходить мероприятия BLAST.tv Paris Major RMR?

All roads lead to Paris and for the first time since 2019 all 3 RMRs will be hosted regionally



💥Americas RMR - Monterrey, Mexico (Liga Ace)

💥Asia RMR - Ulaanbaatar, Mongolia (MESA)

💥European RMR - Copenhagen, Denmark (BLAST) pic.twitter.com/iKm788II8U — BLAST.tv (@BLASTtv) January 11, 2023

Americas RMR — Монтеррей, Мексика

Asia RMR — Улан-Батор, Монголия

European RMR — Копенгаген, Дания

Мы впервые увидим события RMR в этих странах. Точные даты RMR еще не обнародованы. Поскольку майор стартует 8 мая, события RMR должны состояться примерно в середине апреля 2023 года.

Место проведения этапов Challengers и Legends пока не подтверждено.

В конце прошлого года Valve внесла некоторые изменения в систему RMR с новой системой рейтинга CS: GO, начиная с BLAST.tv Paris Major. Лучшие команды в каждой из трех региональных турнирных таблиц получат приглашения на закрытые отборочные турниры. На момент написания статьи G2, Team Liquid и Lynn Vision имели высшие баллы в своих регионах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения