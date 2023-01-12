Пятеро граждан Монголии отбывают наказание в особом административном районе Макао

CentralAsia (MNG) - На вчерашнем заседании Постоянной комиссии по безопасности и внешней политике Великого Государственного Хурала /11 января 2023 г./ был обсужден вопрос о консенсусе проекта «Соглашения между Монголией и Особым административным районом Аомэнь Китайской Народной Республики о взаимной правовой и судебной помощи по гражданским и коммерческим вопросам».

В настоящее время Монголия подписала 36 двусторонних международных соглашений в общей сложности с 23 странами в области взаимной правовой помощи, 16 из которых являются соглашениями о взаимной правовой помощи по гражданским делам.

В 1989 году Монголия подписала соглашение с Китаем о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам, и это соглашение не распространяется на Макао, специальный административный район Китая.

В связи с увеличением числа граждан Монголии, путешествующих и пребывающих в Специальном административном районе Аомэнь Китайской Народной Республики с целью учебы, работы, бизнеса и путешествий. Поэтому Монголия договорилась со стороной Макао о заключении соглашения о взаимной правовой и судебной помощи по гражданским и торговым делам между специальным административным районом Китая Макао, и проект был завершен в 2019 году.

Министр Нямбаатар Хишгээ сообщил, что сторона Макао объявила о своей готовности доработать и подписать проект соглашения в 2022 году. «Поэтому мы ведем переговоры с Макао с 2017 года, и сегодня мы выходим на финальную стадию».

По последней информации, пятеро граждан Монголии отбывают наказание в особом административном районе Китая Макао. Это означает, что в случае заключения соглашения о взаимопомощи по уголовным делам у этих осужденных будет возможность продолжить отбывание наказания в Монголии.

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