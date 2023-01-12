Остаток внешнего долга сократился до 56,6% ВВП, — Минфин Монголии

Жавхлан Болд

CentralAsia (MNG) - Министр финансов Жавхлан Болд дал следующую информацию.

В мае 2022 года был принят Закон о бюджетных сбережениях, который очень эффективен. 189,1 млрд тугриков было сэкономлено за счет текущих расходов бюджета. Кроме того, благодаря прямым торгам было сэкономлено 29,5 млрд тугриков. Таким образом, в 2022 году было сэкономлено 218,6 млрд тугриков.

Показатели внешнего долга положительные. В 2022 году окончательный остаток по облигации «Чингис» в размере 136,8 млн долларов США был выплачен непосредственно из государственного бюджета 5 декабря 2022 года в счет погашения кредита, взятого в 2010 году.

По итогам 2023 года остаток долга, который должен был достичь 70% ВВП, сократился до 56,6%. Следующая стратегия правительства состоит в том, чтобы не увеличивать долг дальше.

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