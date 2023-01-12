Корейская KOICA реализует проект по созданию школьной зоны в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Генеральный менеджер города Улан-Батор и глава канцелярии губернатора столицы Баяраа Мянгаа встретился с заместителем директора офиса KOICA в Монголии Кансаном Ли. По этому поводу состоялся обмен мнениями о реализуемых и планируемых к реализации проектах и программах в рамках сотрудничества.

Власти столицы обеспечат информационную и административную поддержку, а также сотрудничество во всех аспектах проектов. Кроме того, генеральный менеджер города Улан-Батора Баяраа Мянгаа заявил, что столица готова сотрудничать в области технологий, цифрового перехода, профессиональных консультаций, обмена опытом и обучения персонала. «Разрабатываются правила коммунального хозяйства города Улан-Батора. Мы хотим обменяться опытом и сотрудничать в разработке проекта правил», - добавил он.

KOICA подчеркнула, что у нее есть стратегия сотрудничества с городом Улан-Батор в области окружающей среды, сельского хозяйства, управления и автомобильного транспорта, и заявила, что может обсудить и поддержать предложение, выдвинутое столицей. Чтобы внести свой вклад в развитие города с точки зрения образования и кадров, KOICA создает Палату городского развития в Монгольском университете науки и технологий. Более того, в целях обеспечения безопасности детей проводится предварительная проработка для реализации проекта по созданию школьной зоны.

В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества, обмену мнениями и поддержке во всех аспектах реализации проектов.

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