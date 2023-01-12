CentralAsia (MNG) - Steppe Gold строит ведущую группу по производству драгоценных металлов в Монголии и реализует планы по расширению рудника Aлтан Цагаан Овоо (АЦО).

Steppe Gold Ltd — ведущая компания по добыче драгоценных металлов в Монголии, производящая золото в действующей оксидной зоне золотого рудника АЦО.

Компания завершила технико-экономическое обоснование расширения золотого рудника AЦO примерно до 100 000 унций золота в год за счет разработки нижележащих свежих каменных руд.

ООО Steppe Gold Ltd (TSX:STGO, OTCQX:STPGF) представила отчет об операциях за последний квартал 2022 года, заявив, что в 4 квартале было произведено около 5 600 унций золота, в общей сложности 33 500 унций на 2022 год, при этом было продано 33 700 унций золота за год.

Золотодобытчик, ориентированный на Монголию, отметил, что ожидает, что производство в 2023 году будет на уровне 2022 года, с некоторым потенциалом роста, при этом ожидается, что объем производства в 1 квартале составит около 6000 унций.

«Мы рады сообщить, что в 2022 году компания произвела 33 500 унций золота, что на 180% больше, чем в 2021 году», — говорится в заявлении испольнительного директора Steppe Gold Батаа Төмөр-Очир.

«Компания завершила строительство новой дробильной установки и имеет значительный запас добытой руды для продолжения активной добычи в 2023 году», — добавил он.

Stifel GMP по-прежнему настроен оптимистично в отношении монгольской горнодобывающей компании Steppe Gold Limited (TSX:STGO, OTCQX:STPGF), которая превзошла оценки брокера по прибыли на акцию (EPS) в последнем третьем квартале.

За три месяца до конца сентября Steppe сообщила о скорректированной базовой прибыли (EBITDA) в размере 10,48 млн долларов США при выручке в размере 21,7 млн ​​долларов США, в то время как прибыль на акцию составила 0,08 доллара США по сравнению с оценкой Stifel в 0,05 доллара США.

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