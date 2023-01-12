Президент Монголии не имеет отношения к хищениям угля или коррупции на железной дороге - заявление

CentralAsia (MNG) - УЛАН-БАТОР, 11 янв - РИА Новости. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух не имеет отношения к воровству угля или коррупции на железной дороге, цитирует государственное информагентство страны Монцамэ заявление офиса президента страны.

При этом на официальном интернет-портале офиса президента подобного заявления нет.

В сообщении агентства сказано: "Канцелярия президента Монголии выступила сегодня с заявлением для общественности. В последнее время средства массовой информации и социальные сети подвергают серьезной критике репутацию президента Монголии и организованно распространяют клеветнические сведения о тяжких преступлениях. В последние годы президент Монголии боролся за то, чтобы природные ресурсы, незаконно утраченные месторождения и предприятия находились под контролем народа. Мы ответственно заявляем, что Президент Монголии не имеет отношения к таким противоправным действиям, как воровство угля и коррупция на железной дороге".

В заявлении также говорится: "Преступники, похитившие природные ресурсы страны и нанесшие вред государству и народу, продолжают делать все возможное, чтобы остановить эту справедливую борьбу, шантажировать людей, которые ими руководят, порочить их репутацию. Поскольку репутация главы государства охраняется законом, обращаемся в правоохранительные органы с просьбой расследовать распространение клеветы."

В заключение в документе говорится: "Президент Монголии заявляет, что не отступит от борьбы с любыми преступниками, коррупцией, взяточничеством и незаконной деятельностью, которые лишают народ природных ресурсов и возможности."

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