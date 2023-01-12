В Кабуле у здания МИД Афганистана подорвался смертник, 21 человек погиб

CentralAsia (CA) - В Кабуле прогремел взрыв возле входа в здание Министерства иностранных дел (МИД) Афганистана. Об этом сообщают афганские телеканалы TOLOnews и Ariana News.

Как сообщает новостное агентство «Аль-Джазира», взрыв произвёл террорист-смертник.

Инцидент произошел 11 января на перекрестке Малик Асгар в районе 15:40 по местному времени.

Заместитель главы канцелярии премьер-министра в правительстве талибов Ахмадулла Муттаки рассказал, что в здание министерства попытался проникнуть террорист-смертник, но был обнаружен охраной и подорвал себя. На среду в здании МИД был запланирован визит делегации Китая.

В результате взрыва погиб 21 человек, среди которых сотрудники МИД и минкульта страны. СМИ также сообщают о гибели трех талибов.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», написав об этом в телеграм-канале своей новостной службы Amaq - её цитирует Reuters.