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Появились спутниковые фото последствий боевых действий в Соледаре и Бахмуте

CentralAsia (CA) -  Американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки последствий боевых действий городов Соледар и Бахмут Донецкой области.

Так, сравниваются фотографии городов по состоянию на август 2022 года и январь 2023 года.

Ранее, 11 января, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы взяли под контроль всю территорию Соледара. Утром пресс-атташе командования Восточного направления вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что войска РФ не контролируют Соледар. «Ждите детали в сводке генштаба»,— сказал он.

Минобороны России позднее заявило, что Соледар был блокирован с севера и юга подразделениями ВДВ.

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