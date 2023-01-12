Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

Муртаза Рахимов

CentralAsia (CA) - В среду, 11 января ушел из жизни первый президент Башкирии Муртаза Рахимов, возглавлявший республику на протяжении 20 лет. Под его руководством Башкирия в 1990-х годах вслед за Татарстаном стала одним из главных бенефициаров «парада суверенитетов», но впоследствии — и тоже благодаря господину Рахимову — превратилась в надежную политическую и электоральную опору федеральной власти.

Муртаза Рахимов скончался 11 января в Уфе после продолжительной болезни на 89-м году жизни. «Муртазы Губайдулловича не стало. Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, всего себя посвятившего служению республике и России»,— написал в своем Telegram-канале действующий глава Башкирии Радий Хабиров.

До своего прихода в «большую политику», которому очевидно поспособствовала перестройка, Рахимов почти 35 лет проработал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе имени XXII съезда КПСС, где прошел путь от простого оператора до директора предприятия. Весной 1990 года он был избран председателем Верховного совета Башкирии и занимал этот пост до 1993 года. Именно в этот период (в октябре 1990-го) была принята Декларация о государственном суверенитете Башкирской АССР, которая, по сути, вытекала из позиции председателя Верховного совета РСФСР и будущего президента России Бориса Ельцина, озвученной им в легендарной фразе: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить».

Впрочем, в отличие от Татарстана, который в 1992 году отказался подписывать Федеративный договор, добиваясь особого статуса в отношениях с федеральным центром, Башкирия этот документ одобрила. Но вскоре после первых прямых выборов башкирского президента, на которых 12 декабря 1993 года за Муртазу Рахимова проголосовали 63% избирателей, Уфа вслед за Казанью тоже узаконила свои особые отношения с федеральным центром, подписав 3 августа 1994 года договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти РФ и Башкирии.

После этого Рахимов еще дважды переизбирался на пост президента республики на прямых выборах (в 1998 году он получил 70,2% голосов избирателей, а в 2003-м — 78%), а на федеральном уровне снискал славу вполне лояльного к Москве регионального лидера. Подтверждением этого стало, например, его включение в политсовет прокремлевского движения «Наш дом — Россия», возглавляемого тогдашним премьером Виктором Черномырдиным (на выборах в Госдуму-1995 оно выступало в качестве партии власти). Правда, накануне думских выборов 1999 года Муртаза Рахимов присоединился к организованному мэром Москвы Юрием Лужковым губернаторскому блоку «Отечество», который противостоял прокремлевскому движению «Единство». Но после провала лужковцев, уступивших по итогам выборов-1999 и «Единству», и КПРФ, глава Башкирии вместе с прочими лидерами «Отечества» присоединился к победителям, став соучредителем партии «Единая Россия».

В 2006 году, после отмены прямых выборов глав российских регионов, Рахимов был утвержден на новый пятилетний срок по представлению президента РФ Владимира Путина, но в июле 2010-го, уже при президенте Дмитрии Медведеве, заявил о досрочной отставке. После этого Муртаза Рахимов возглавлял совет благотворительного фонда «Урал», контролировавшего средства, вырученные от продажи «Башнефти», уфимских нефтеперерабатывающих заводов и ОАО «Башкирнефтепродукт», а также периодически высказывался по текущим политическим проблемам. Но на текущую политику республиканских властей его заявления особого эффекта не производили.