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В Киеве начали устанавливать «юрту несокрушимости», которая будет самой большой в Украине. Фото, видео
Предыстория: В украинской Буче сообщили об открытии при поддержке Казахстана «юрты несокрушимости». МИД РФ отреагировал

CentralAsia (KZ) -  В Киеве начали устанавливать «юрту несокрушимости», которая будет самой большой в Украине. Её площадь составит 63,5 квадратных метра, сообщает «Страна.ua».

В Киеве юрта будет стоять в парке Шевченко. Её устанавливают на средства казахстанских бизнесменов и волонтёров.

«В Киеве будет самая большая юрта среди всех городов Украины, она состоит из 16 крыльев. Официальное открытие в субботу, ориентировочно в 14:00», – сообщил изданию один из волонтёров.

Это уже вторая «юрта несокрушимости» в Украине, первая на прошлой неделе появилась в Буче Киевской области. Всего, по информации народного депутата Верховной рады Сергея Нагорняка, казахстанцы передали шесть юрт. Их планируют установить в Черкассах, Одессе и Харькове. Юрты будут служить пунктом обогрева для украинцев во время блэкаута.

Установка «юрты несокрушимости» в Буче вызвала реакцию в МИД России. Из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой следует, что власти Казахстана заверили Россию в непричастности к акции в Буче. Она отметила, что ждёт комментарий от коллег.

11 января официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в кулуарах заседания правительства сообщил, что установка юрты была частной инициативой, в которой МИД РК не видит никакой проблемы.

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