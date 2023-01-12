Тактика ЧВК «Вагнера» - это, по сути, тактика штрафбатов времен Второй мировой войны, - «Страна.ua»

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CentralAsia (CA) - Говоря по высоких потерях сторон в битве за Бахмут и Соледар, Wall Street Journal приводит мнение украинского военного, который считает, что россияне теряют меньше солдат в этих боях.

«Это не я, это царь Леонид придумал, что с врагом надо сражаться на выгодной для вас местности», - сказал один украинский военачальник в Бахмуте, имея в виду правителя Спарты, сражавшегося с Персидской империей при Фермопилах. «Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу русских. Если так будет продолжаться, мы можем закончиться».

При этом среди украинских военных экспертов чаще стали говорить о тактике ЧВК «Вагнер», которая позволяет армии Евгения Пригожина штурмовать мощные укрепрайоны и продвигаться вперед.

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко, ссылаясь на действующих офицеров ВС Украины, описывает тактику «Вагнера», передает «Страна.ua».

1. Сначала на рубеж выдвигается первая группа, как правило из 8 человек. Вся группа максимально загружена боекомплектом, у каждого огнемет «Шмель». Их задача дойти до точки и закрепиться. Они почти смертники. Их БК в случае неудачи предназначен для следующих групп.

2. Группа максимально сближается с украинцами и максимально быстро закапывается. На дереве оставляют белую тряпку или другой знак, чтобы следующая группа ориентировалась в случае гибели предшественников и нашла, где уже вырыты укрытия и где есть оружие из БК.

3. Во время огневого контакта «вагнеровцы» выявляют украинские огневые позиции и передают их своей артиллерии. Как правило, у них работают 120-мм и 82-мм минометы. До 10 минометов одновременно начинает подавлять выявленную украинскую позицию. Артиллерийская подготовка может занять несколько часов подряд.

4. За это время в 500 метрах от первой группы сосредотачивается вторая группа. Она имеет более легкую экипировку. И под прикрытием артиллерии эта группа начинает штурм украинской позиции. Если второй группе не удается взять позицию, за ней следует третья и даже четвертая. То есть четыре волны по восемь человек на одну украинскую позицию.

5. В одной из групп есть оператор БПЛА. Он координирует огонь артиллерии прямо с поля сражения.

6. Если им удается подавить украинскую позицию, они ее зачищают, используя дрон, гранаты, стрелковое оружие.

Отмечается, что в последнее время у российских войск стало больше беспилотников разных типов. Ранее «Страна.ua» уже писала еще об одном слагаемом тактики «Вагнера» - постоянная воздушная разведка украинских позиций, поиск слабых мест и сопровождение групп во время боя через дроны-наблюдатели.

В то же время оппоненты российской власти заявляют, что процент погибших в лобовых атаках среди бывших заключенных, которые согласились рекрутироваться в «Вагнер», крайне высокий и является, собственно, платой за продвижение вперед. В их описании тактика «Вагнера» - это, по сути, тактика штрафбатов времен Второй мировой, но с широким использованием военно-технических достижений 21 века.

Основатель проекта Gulagu.Net российский правозащитник Владимир Осечкин сообщил, что «полугодовую командировку» (после которой им обещана амнистия) переживают только 15-20% завербованных заключённых. Большая часть из выживших получают тяжелые ранения. Общее число потерь среди «заключенных» в ЧВК, по данным Осечкина, составляет более 10 тысяч человек.

Кроме того правозащитник, на основе разговоров с «вагнеровцами», заявил, что в ЧВК практикуется расстрел командирами своих подчинённых за различные проступки - вроде бегства с поля боя. По словам Осечкина были случаи, когда своя же артиллерия накрывала группы «вагнеровцев», которые хотели сдаться украинским войскам.

«Были случаи, когда по 7-8 человек, целое отделение заключенных, пытается сдаться, а их со спины мощными снарядами накрывают, их разрывает на куски», - заявил Осечкин.