Ожидается более высокая стоимость угля, поскольку Монголия хочет поднять экспортные цены, — Global Times

CentralAsia (MNG) - Заявленный Монголией шаг по изменению ценообразования на экспорт угля в Китай может означать более высокие затраты для китайских потребителей, и китайские отраслевые эксперты заявили, что усилия Монголии по изменению экосистемы трансграничной торговли углем могут повлиять на перспективы монгольского экспорта энергоресурсов в Китай.

Китайские угольные трейдеры на китайско-монгольской границе заявили, что слышали о намерении монгольской стороны продавать уголь по ценам от границы, а не по шахтным ценам, начиная с 1 февраля, со ссылкой на исполнительного директора АО «Эрдэнэс Таван Толгой» (ЭТТ). Таван Толгой — крупная угольная шахта в Монголии, примерно в 200 км от границы с Китаем.

Ли Сян, представитель Международного логистического агентства Mengtong в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, заявил в понедельник Global Times, что этот шаг может отражать цель ЭТТ по увеличению доходов за счет изменения цен.

Ли, ветеран, знакомый с ситуацией трансграничных поставок между Китаем и Монголией, сказал, что китайские покупатели угля, отправляющие грузовики за углем из ЭTT, будут затронуты, но «Монголия по-прежнему будет поставлять уголь в Китай, даже если цена вырастет до в некоторой степени».

В последние годы Китай увеличил импорт угля из России и Монголии. По данным портала сталелитейной промышленности Lange, за первые 11 месяцев 2022 года Китай импортировал 26,1 млн тонн угля из Монголии, что составляет 10% от общего объема импорта угля. По данным Lange, около 21,6 млн тонн коксующегося угля было отправлено на китайские сталелитейные заводы, и этот объем составил 37,6% китайского импорта коксующегося угля, который за этот период составил 57,4 млн тонн.

Эксперты говорят, что предполагаемое изменение цен немного снизит привлекательность монгольского угля, но не повлияет на общие поставки угля в Китай.

«Этот шаг, который приведет к росту цен, вероятно, ограничит спрос Китая на монгольский уголь, но, учитывая ситуацию со спросом и предложением, можно ожидать, что импорт Китая монгольского коксующегося угля в 2023 году превысит 20 миллионов тонн». Об этом заявил в понедельник Global Times директор по исследованиям Пекинского информационно-исследовательского центра Lange Steel Ван Гоцин.

Фэн Дунбинь, аналитик из китайской консультационной компании Fenwei, сказал, что этот шаг поможет Монголии быть более прозрачной в ценообразовании на уголь, но он не уверен, что новая мера может быть реализована в первом квартале из-за вовлеченных интересов. Фэн отметил, что рост цен будет компенсирован недавним снижением стоимости автомобильных перевозок.

Китай и Монголия активизировали совместное строительство монгольской программы «Степной путь» и китайской инициативы «Один пояс, один путь». Предпринимаются совместные усилия по укреплению строительства Экономического коридора Китай-Монголия-Россия.

9 сентября 2022 года Монголия завершила строительство железнодорожного участка, соединяющего угольную шахту Таван-Толгой с портом Гашуунсухайт, напротив порта Ганцмод на китайской стороне. По сообщениям СМИ, по железной дороге протяженностью 233 км в Китай можно ежегодно доставлять до 30-50 млн тонн угля.

По мнению экспертов, в условиях нарушенной глобальной цепочки поставок взаимодополняющие экономики двух стран могут помочь друг другу преодолеть текущие проблемы. Китай закупил 780 000 тонн угля в Монголии в октябре 2022 года, что на 830 процентов больше, чем в прошлом году, согласно данным, отслеживаемым Shanxi Securities Co.

Посол Монголии в Китае Бадрал Тувшин сказал в интервью Global Times в октябре, что стоимость автомобильной перевозки из Таван Толгоя в порт Ганцмод составляет около 40 долларов за тонну.

В первые 11 месяцев 2022 года импорт угля в Китай в основном поступал из Индонезии, на долю которой приходилось 58,3 процента от общего объема. По данным Lange, на долю России приходилось 23,3 процента, а Монголии — 10 процентов.

авторы: Чу Да и Тао Мин (Chu Daye and Tao Mingyang)

перевод: Татар С.Майдар

источник: Global Times

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