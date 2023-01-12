«Страна.ua»: Что означает смена российских главнокомандующих в «спецоперации»?

Валерий Герасимов (слева), Сергей Суровикин (справа)

CentralAsia (CA) - В России 11 января поменяли командующего «спецоперацией» в Украине. Им стал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Причем свою прежнюю должность он сохранил.

Ранее объединенной группировкой российских сил в Украине командовал Сергей Суровикин. Теперь он стал одним из замов Герасимова. Еще два зама - главком Сухопутных войск Олег Салюков и замначальника Генштаба Алексей Ким.

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В Минобороны РФ это назвали «повышением уровня руководства «спецоперацией». «Повышение уровня руководства «спецоперацией» связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск», - заявили в министерстве.

Очевидно, это мощное усиление позиций Герасимова. Причем произошло это на фоне информационной кампании в российской (и не только) блогосфере против Шойгу и Герасимова с периодическими прогнозами об отставке обоих, пишет «Страна.ua».

По распространённому в медийных кругах мнению, за этой кампанией стоит куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который в последнее время фактически в открытую конфликтовал с руководством Минобороны РФ, а «вагнеровцы» даже записали видео, на котором обозвали Герасимова. При этом «штабным в московских тёплых кабинетах» в рамках этой кампании противопоставлялся «боевой отец-командир» Суровикин.

Но, как пишет издание, результат этих усилий оказался обратный. По крайней мере, пока.

И если российскую армию после назначения Герасимова будут преследовать крупные неудачи, то именно Герасимов, сконцентрировавший все рычаги командования боевыми действиями в Украине, естественно, окажется крайним. И его враги, которые ранее прочили ему отставку, приложат все усилия, чтобы подсветить проблемы.

Если же отвлечься от персоны Валерия Герасимова, то можно сделать вывод, что российское руководство в целом резко повысило статус командующего «спецоперацией». По сути, ему теперь подчинены все российские вооруженные силы и сконцентрированы огромные ресурсы (чего не имел в своем распоряжении Суровикин).

Из обсуждаемых в российских телеграм-каналах версий, для чего это сделано, можно выделить такие.

1. Цель - повысить управляемость, ускорить процесс принятия решений и избежать дублежа полномочий, когда действующей армией фактически командовал (и распоряжался военными ресурсами РФ) Герасимов, но при этом был ещё и Суровикин со своим штабом и полномочиями. При том что отношения между этими двумя генералами, по слухам, уже давно напряженные. Теперь в руках Герасимова сконцентрированы фактически все ресурсы и рычаги управления российскими войсками в Украине.

2. Назначение Герасимова - признак того, что готовится крупное наступление российских войск, для руководство которым начальник генерального штаба принял непосредственно на себя командование боевыми действиями армии РФ в Украине.

К слову, спикер Кремля Дмитрий Песков накануне, 11 января заявил, что «перспектив мирных переговоров с Украиной нет».