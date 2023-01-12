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Нурсултана Назарбаева лишили звания «Почетный сенатор»
Нурсултан и Дарига Назарбаевы
Нурсултан и Дарига Назарбаевы

CentralAsia (KZ) -  Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишили звания «Почётный сенатор». Об этом сообщил журналистам спикер сената Маулен Ашимбаев.

«Есть решение Конституционного суда, завтра мы примем решение о том, чтобы поставить на утрату закон «О Первом Президенте – Елбасы». Вопрос был по званию почётного сенатора. Учитывая, что из Конституции это убрали и что закон готовятся поставить на утрату, звание «Почётный сенатор» мы убрали из нашего регламента. Всё это – действия, которые осуществляются по итогам общенационального референдума», – сказал Маулен Ашимбаев.

Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев

Кроме того, Ашимбаев подчеркнул, что до этого звание почетного сенатора присваивалось только одному человеку.

Звание «Почётный сенатор» присвоили Нурсултану Назарбаеву в 2019 году. Тогда председателем верхней палаты была его дочь Дарига Назарбаева.

Напомним, 13 января на совместном заседании палат парламента ожидается решение по утрате силы закона «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы».

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