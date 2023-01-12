На севере Казахстана запечатлели удивительное явление - «морозные столбы»

CentralAsia (KZ) - Фото необычного зрелища в небе опубликовал один из павлодарских пабликов. Вечером, 11 января, примерно в 19:30, жители Актогайского района Павлодарской области Казахстана увидели «морозные столбы» - красивые полосы света, уходящие от земли в небо.

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Как выяснилось, этому явлению природы есть научное объяснение. «В зимнее время, когда температура воздуха опускается до -20 градусов, то можно увидеть в небе появление горизонтальных колонн света. Они образуются после заката или перед восходом, когда Солнце находится на линии горизонта. Для появления этого удивительного феномена должна быть высокая влажность воздуха и холодная погода», - говорится на сайте «Тайна природы».

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