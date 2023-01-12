Гурбангулы Бердымухамедов предложил изменить Конституцию Туркменистана, вернув однопалатный парламент

Гурбангулы Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - Председатель Халк Маслахаты (Народный совет, верхняя палата парламента Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедов предложил изменить Конституцию республики и вернуть однопалатный парламент Меджлис, а Халк Маслахаты (Народный Совет) преобразовать в высший представительный орган, которым он являлся до предыдущего изменения Конституции в 2020 году. Об этом сообщает издание «Туркменистан: золотой век».

Свою инициативу Аркадаг выдвинул 11 января на совместном заседании членов обеих палат Милли Генгеша (парламента). Он объяснил предложение «необходимостью совершенствовать законодательный орган на основе реальных запросов времени». Для внесения изменений в Конституцию будет создана соответствующая комиссия.

По задумке Бердымухамедова-старшего, в состав Халк Маслахаты войдут председатель нынешнего Халк Маслахаты (он сам), президент страны (его сын Сердар Бердымухамедов), председатель и депутаты Меджлиса, председатель Верховного суда, секретарь Совета безопасности, члены Кабмина, омбудсмен, генеральный прокурор, руководители региональных единиц, представители общественности.

Возрожденный орган получит право одобрять изменения в Конституцию Туркменистана и направления внешней и внутренней политики государства, утверждать программы развития страны, рассматривать вопросы безопасности и мира, а также «осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами Туркменистана».

По завершении спича Бердымухамедова было позволено высказаться остальным участникам заседания.

Все выступавшие члены парламента идею Аркадага «полностью поддержали».

Очередное заседание членов обеих палат парламента пройдет 21 января. Планируется, что в нем примут участие представители общественности, которые, по всей видимости, также выскажутся за очередные поправки в Конституцию.

Чуть более двух лет назад депутаты Халк Маслахаты одобрили зеркально противоположные изменения в конституцию страны. Осенью 2020 года высший представительный орган власти Туркменистана был преобразован в верхнюю палату парламента, а сама легислатура из однопалатной стал двупалатной.

В случае принятия эти изменения в конституции Туркменистана станут уже десятыми по счету. После принятия в 1992 году основной закон страны менялся в 2020, 2016, 2008, 2006, 2003, 1999 и 1995 годах.