Президент Южной Кореи допустил размещение ядерного оружия в стране

Юн Сок Ёль

CentralAsia (CA) - Южная Корея может разместить на своей территории чужое ядерное оружие или разработать собственное, если ситуация в отношениях с КНДР ухудшится. Об этом заявил президент страны Юн Сок Ёль, передает южнокорейское агентство Newsis.

Юн Сок Ёль сделал это заявление на встрече с министрами обороны и иностранных дел Южной Кореи. Выслушав министров, президент поручил обеспечить такую военную мощь, чтобы в случае нападения на Сеул ответить «в 100- или даже 1000-кратном размере».

«Если ядерная проблема Северной Кореи станет более серьезной, мы можем разместить тактическое ядерное оружие в Южной Корее или разработать собственное ядерное оружие», — заявил президент.

По его словам, при этом важно выбрать «реалистичные возможные варианты».

В начале января Юн Сок Ёль говорил, что Сеул и Вашингтон обсуждают возможность организации совместных учений с привлечением американского ядерного оружия. «Хотя ядерное оружие принадлежит США, обмен разведданными, планирование и учения должны осуществляться совместно», — говорил он. Вашингтон, по его словам, относится к инициативе положительно. Согласно рассуждениям президента, учения должны помочь Южной Корее подготовиться к ядерной угрозе со стороны КНДР.